Коронавирус в Украине: онлайн-карта показывает, на сколько дней областям хватит медоборудования

https://racurs.ua/n136538-karta-obespecheniya-bolnic-demonstriruet-oblasti-lidery-po-nalichiu-medoborudovaniya-i-vrachey.html

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Пандемия коронавируса побудила разработать интерактивную карту анализа и прогнозирования медицинского обеспечения в Украине. С помощью онлайн-карты можно увидеть ситуацию с наличием материальной базы и человеческих ресурсов в каждой области, а также оценить динамику распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Этот проект реализовал YouControl при поддержке госструктур и Офиса президента.

Карта сформирована на основе отчетов всех больниц Украины об обеспечении средствами защиты, медицинским оборудованием и специалистами, — сообщили в YouControl.

Сейчас на карты можно увидеть следующую информацию:

остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц оборудованием (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);

количество врачей (их квалификация, возраст и сколько работает с Covid19);

количество коек (занятых и свободных в боксовых, инфекционных, реанимационных отделениях и т. п.);

заболеваемость (число лиц с подозрением, госпитализированных, подтвержденных и смертельных случаев).

На ежедневной основе эти данные анализируются и передаются в Минздрав, который является распорядителем этой информации.

Согласно данным онлайн-карты, при условии линейного развития заболеваемости худшая ситуация, по состоянию на 5 апреля, наблюдалась в следующих областях:

в Херсонской области оборудования хватит на 16 дней;

в Ивано-Франковской области — на 9 дней;

в Луганской области — на 19 дней;

в Ровенской области — на 21 день.

Лучшая ситуация наблюдалась в Сумской области (194 дня), почти вдвое ниже показатель зафиксирован в Киеве (107 дней). Кроме этого, большинство украинских больниц обеспечены костюмами биозащиты только на четыре дня активного использования.