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Коронавирус в Украине: онлайн-карта показывает, на сколько дней областям хватит медоборудования
Карта обеспечения больниц демонстрирует области-лидеры по наличию медоборудования и врачей: инфографикаhttps://racurs.ua/n136538-karta-obespecheniya-bolnic-demonstriruet-oblasti-lidery-po-nalichiu-medoborudovaniya-i-vrachey.htmlРакурс
Пандемия коронавируса побудила разработать интерактивную карту анализа и прогнозирования медицинского обеспечения в Украине. С помощью онлайн-карты можно увидеть ситуацию с наличием материальной базы и человеческих ресурсов в каждой области, а также оценить динамику распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Этот проект реализовал YouControl при поддержке госструктур и Офиса президента.
Карта сформирована на основе отчетов всех больниц Украины об обеспечении средствами защиты, медицинским оборудованием и специалистами, — сообщили в YouControl.
Сейчас на карты можно увидеть следующую информацию:
остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц оборудованием (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);
количество врачей (их квалификация, возраст и сколько работает с Covid19);
количество коек (занятых и свободных в боксовых, инфекционных, реанимационных отделениях и т. п.);
заболеваемость (число лиц с подозрением, госпитализированных, подтвержденных и смертельных случаев).
На ежедневной основе эти данные анализируются и передаются в Минздрав, который является распорядителем этой информации.
Согласно данным онлайн-карты, при условии линейного развития заболеваемости худшая ситуация, по состоянию на 5 апреля, наблюдалась в следующих областях:
в Херсонской области оборудования хватит на 16 дней;
в Ивано-Франковской области — на 9 дней;
в Луганской области — на 19 дней;
в Ровенской области — на 21 день.
Лучшая ситуация наблюдалась в Сумской области (194 дня), почти вдвое ниже показатель зафиксирован в Киеве (107 дней). Кроме этого, большинство украинских больниц обеспечены костюмами биозащиты только на четыре дня активного использования.
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