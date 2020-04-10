Рада не успеет рассмотреть банковский закон, хотя и будет голосовать некоторые вопросы без обсуждения, фото — "РБК-Украина""

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Антиколомойский закон Рада не отложит в долгий ящик и не будет затягивать с его принятием. Некоторые вопросы на внеочередной сессии парламента, которая состоится в понедельник, 13 апреля, будут рассматривать без обсуждения.

Но, скорее всего, рассмотреть так называемый антиколомойский закон в понедельник не удастся. Спикер Дмитрий Разумков назвал внесение 16 тыс. поправок в закон о национализированных банках попыткой заблокировать работу Рады.

К сожалению, пока не могу сказать, когда состоится рассмотрение законопроекта. Комитету надо сформировать таблицу, пройтись по правках и определить, какие учитывать, какие нет. Надеюсь, на это уйдет не так много времени. Затягивать этот процесс никто не собирается, — заявил Разумков на брифинге после заседания глав фракций и групп.

Он также надеется, что заседание продлится не очень долго, поскольку большинство вопросов были рассмотрены и согласованы на совещаниях и заседаниях комитетов.

Мы планируем провести заседание с минимальным обсуждением. Во время рассмотрения некоторых законопроектов, таких как государственный бюджет, коллеги будут настаивать на сокращенной процедуре. Некоторые вопросы будем голосовать без обсуждения, — сказал Разумков.

На совещании с руководителями фракций присутствовал премьер Денис Шмыгаль, внеочередное заседание Рады в понедельник начнется примерно в 14.00.

На повестке дня будет вопрос изменений в госбюджет. Разумков рассказал, что не все нардепов устроило в проекте секвестра.

Они также рассмотрят закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных (о Госгеокадастре), чтобы подготовиться к будущему открытию рынка земли.

Кроме того, в Раде планируют рассмотреть новый законопроект о борьбе с коронавирусом (№ 3320), усилить ответственность за поджоги полей и лесов, а также внести изменения в закон об Антимонопольном комитете.

Парламент также готовится преодолеть вето президента на закон № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который также регулирует установление торговой наценки на сигареты. Его приняли в октябре.

Разумков также рассказал о процедуре введения чрезвычайного положения. Эта новость в последнее время активно обсуждается в обществе.

По его словам, процедура предусматривает рассмотрение президентом обращения от СНБО или Кабмина. Если глава государства согласен с введением чрезвычайного положения, он направляет свой указ на согласование Рады.