Денис Ермак продавал должности в Госгеокадастре

https://racurs.ua/n136536-plenki-ermaka-brat-glavy-op-prodaval-doljnosti-v-gosgeokadastr-video.html

Ракурс

«Пленки Ермака» пополнились еще одной видеозаписью. В новом видео фигурирует некий Александр Луцкий, который, как сообщается, заплатил 10 тыс. долл. за собеседование на должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра).

После назначения на должность он должен был доплатить еще 100 тыс. долл. Видео было размещено 10 апреля в Telegram-канале «д'Ермак».

На видео видно, как Луцкий, разговаривая с, предположительно, помощником Ермака Дмитрием Штанько, рассказывает, как с него взяли деньги за назначение на должность. В разговоре фигурирует сумма 150, предположительно, тысяч американских долларов, которые хотели братья Ермаки. Как уточнили в Telegram-канале, Луцкий много знал о взаимоотношениях братьев. Исходя из видео становится понятно, что нынешний глава Офиса президента также знал о торговле должностями.

Андрей об этом прекрасно знает. Я вам сразу говорил, — рассказал собеседник Луцкого Дмитрий.

Отмечается, что Александр Луцкий более 20 лет работал в системе земельных ресурсов, в частности во времена работы Леонида Черновецкого мэром Киева — в те времена он занимал пост заместителя земельных вопросов. Именно он проворачивал земельные аферы в те времена и построил скандальные застройки в Ирпене.

Напомним, ранее помощники Дениса Ермака Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые фигурируют во многих видео с продажами должностей, заявили, что уже написали заявления относительно данного скандала в Национальное антикоррупционное бюро. В них они детально изложили факты коррупции и мошенничества со стороны Дениса и Андрея Ермаков.