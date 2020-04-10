Денис Єрмак продавав посади у Держгеокадастрі

https://racurs.ua/ua/n136536-plivky-iermaka-brat-glavy-op-prodavav-posady-u-derjgeokadastr-video.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» поповнилися ще одним відеозаписом. У новому відео фігурує Олександр Луцький, який, як повідомляється, заплатив 10 тис. дол. за співбесіду на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру).

Після призначення на посаду він повинен був доплатити ще 100 тис. дол. Відео було розміщене 10 квітня у Telegram-каналі «д'Ермак».

На відео видно, як Луцький, розмовляючи з, ймовірно, помічником Єрмака Дмитром Штанько, розповідає, як з нього взяли гроші за призначення на посаду. У розмові фігурує сума 150, імовірно, тисяч американських доларів, які хотіли брати Ермаки. Як уточнили в Telegram-каналі, Луцький багато знав про взаємовідносини братів. З відео стає зрозуміло, що нинішній глава Офісу президента також знав про торгівлю посадами.

Андрій про це прекрасно знає. Я вам відразу говорив, — розповів співрозмовник Луцького Дмитро.

Зазначається, що Олександр Луцький понад 20 років працював в системі земельних ресурсів, зокрема за часів роботи Леоніда Черновецького мером Києва — у ті часи він займав пост заступника з земельних питань. Саме він здійснював земельні афери в ті часи і побудував скандальні забудови в Ірпені.

Нагадаємо, раніше помічники Дениса Єрмака Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які фігурують у багатьох відео з продаж посад, заявили, що вже написали заяви щодо даного скандалу у Національне антикорупційне бюро. Вони написали заяви, у яких детально виклали факти корупції та шахрайства з боку Дениса та Андрія Єрмаків.