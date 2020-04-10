Всеукраїнська школа онлайн. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/ua/n136535-vseukrayinska-shkola-onlayn-usi-teleuroky-na-10-kvitnya-video.html

Ракурс

«Всеукраїнська школа онлайн» створена спеціально для дистанційного навчання учнів 5−11 класів, яким доводиться перебувати на карантині.

Заняття у режимі онлайн транслюються по основним українським телеканалам.

На нашому сайті зібрані всі трансляції відеоуроків. Вам не доведеться займатися пошуком потрібного заняття.

Трансляцію телеуроків «Всеукраїнської школи онлайн» у п’ятницю, 10 квітня, проводять наступні телеканали.

Уроки англійської мови та математики для учнів 5 класу транслюються на телеканалах «Плюс плюс» і «112 Україна»:

Для учнів 6 класу уроки української мови, історії, англійської мови та географії покажуть телеканали ZOOM і NewsOne:

Учні 7 класу зможуть побачити уроки української мови, математики, англійської мови та хімії на телеканалі ZIK:

Для учнів 8 класу уроки хімії, англійської мови та біології будуть транслюватися на телеканалах УНІАН та «Індиго»:

Учні 9 класу подивляться уроки біології, української літератури, хімії та англійської мови на телеканалах «Рада» і «UA: Культура»:

Уроки української літератури, алгебри, англійської мови, хімії та біології для учнів 10 класу транслює телеканал «UA: Перший»:

Учні 11 класу на телеканалі М1 подивляться відеоуроки української мови, фізики, хімії та алгебри:

Як раніше писав «Ракурс», під час одного із відеоуроків «Всеукраїнської школи онлайн» учитель сказав, що білі ведмеді живуть в Антарктиді.