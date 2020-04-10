«Всеукраїнська школа онлайн»: усі телеуроки на 10 квітня (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136535-vseukrayinska-shkola-onlayn-usi-teleuroky-na-10-kvitnya-video.htmlРакурс
«Всеукраїнська школа онлайн» створена спеціально для дистанційного навчання учнів 5−11 класів, яким доводиться перебувати на карантині.
Заняття у режимі онлайн транслюються по основним українським телеканалам.
На нашому сайті зібрані всі трансляції відеоуроків. Вам не доведеться займатися пошуком потрібного заняття.
Трансляцію телеуроків «Всеукраїнської школи онлайн» у п’ятницю, 10 квітня, проводять наступні телеканали.
Уроки англійської мови та математики для учнів 5 класу транслюються на телеканалах «Плюс плюс» і «112 Україна»:
Для учнів 6 класу уроки української мови, історії, англійської мови та географії покажуть телеканали ZOOM і NewsOne:
Учні 7 класу зможуть побачити уроки української мови, математики, англійської мови та хімії на телеканалі ZIK:
Для учнів 8 класу уроки хімії, англійської мови та біології будуть транслюватися на телеканалах УНІАН та «Індиго»:
Учні 9 класу подивляться уроки біології, української літератури, хімії та англійської мови на телеканалах «Рада» і «UA: Культура»:
Уроки української літератури, алгебри, англійської мови, хімії та біології для учнів 10 класу транслює телеканал «UA: Перший»:
Учні 11 класу на телеканалі М1 подивляться відеоуроки української мови, фізики, хімії та алгебри:
Як раніше писав «Ракурс», під час одного із відеоуроків «Всеукраїнської школи онлайн» учитель сказав, що білі ведмеді живуть в Антарктиді.