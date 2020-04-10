Всеукраинская школа онлайн. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/n136535-vseukrainskaya-shkola-onlayn-vse-teleuroki-na-10-aprelya-video.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн» создана специально для дистанционного обучения учеников 5−11 классов, которым приходится находиться на карантине.

Занятия в режиме онлайн транслируются по основным украинским телеканалам.

На нашем сайте собраны все трансляции видеоуроков. Вам не придется заниматься поиском нужного урока.

Трансляцию телеуроков «Всеукраинской школы онлайн» в пятницу, 10 апреля, проводят следующие телеканалы.

Уроки английского языка и математики для учеников 5 класса будут транслироваться на телеканалах «Плюс плюс» и «112 Украина»:

Для учеников 6 класса уроки украинского языка, истории, английского языка и географии покажут телеканалы ZOOM и NewsOne:

Ученики 7 класса смогут увидеть уроки украинской языка, математики, английского языка и химии на телеканале ZIK:

Для учеников 8 класса уроки химии, английского языка и биологии будут транслироваться на телеканалах УНИАН и «Индиго»:

Ученики 9 класса посмотрят уроки биологии, украинской литературы, химии и английского языка на телеканалах «Рада» и «UA: Культура»:

Уроки украинской литературы, алгебры, английского языка, химии и биологии для учеников 10 класса транслирует телеканал «UA: Первый»:

Ученики 11 класса на телеканале М1 посмотрят видеоуроки украинского языка, физики, химии и алгебры:

Как ранее писал «Ракурс», во время одного из видеоуроков «Всеукраинской школы онлайн» учитель сказал, что белые медведи обитают в Антарктиде.