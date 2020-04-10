«Всеукраинская школа онлайн»: все телеуроки на 10 апреля (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136535-vseukrainskaya-shkola-onlayn-vse-teleuroki-na-10-aprelya-video.htmlРакурс
«Всеукраинская школа онлайн» создана специально для дистанционного обучения учеников 5−11 классов, которым приходится находиться на карантине.
Занятия в режиме онлайн транслируются по основным украинским телеканалам.
На нашем сайте собраны все трансляции видеоуроков. Вам не придется заниматься поиском нужного урока.
Трансляцию телеуроков «Всеукраинской школы онлайн» в пятницу, 10 апреля, проводят следующие телеканалы.
Уроки английского языка и математики для учеников 5 класса будут транслироваться на телеканалах «Плюс плюс» и «112 Украина»:
Для учеников 6 класса уроки украинского языка, истории, английского языка и географии покажут телеканалы ZOOM и NewsOne:
Ученики 7 класса смогут увидеть уроки украинской языка, математики, английского языка и химии на телеканале ZIK:
Для учеников 8 класса уроки химии, английского языка и биологии будут транслироваться на телеканалах УНИАН и «Индиго»:
Ученики 9 класса посмотрят уроки биологии, украинской литературы, химии и английского языка на телеканалах «Рада» и «UA: Культура»:
Уроки украинской литературы, алгебры, английского языка, химии и биологии для учеников 10 класса транслирует телеканал «UA: Первый»:
Ученики 11 класса на телеканале М1 посмотрят видеоуроки украинского языка, физики, химии и алгебры:
Как ранее писал «Ракурс», во время одного из видеоуроков «Всеукраинской школы онлайн» учитель сказал, что белые медведи обитают в Антарктиде.