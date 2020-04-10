Украинская экономика упадет на 5% в 2020 году. Фото: пресс-служба НБУ

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Коронавирус в Украине и мире и карантинные меры, которые были введены в связи с пандемией, приведут к стремительному падению украинской экономики. Украинская экономика в 2020 году упадет на 5% вместо прогнозируемого роста на 3,5% на фоне мирового экономического кризиса, связанного с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

Именно так сейчас выглядит базовый сценарий развития экономики. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире ток-шоу «Право на власть».

По его словам, Украина столкнулась с ситуацией, когда в стране резко расширяется дефицит государственного бюджета. Дефицит бюджета в этом году составит около 10%. Он добавил, что падение украинской экономики связано с тем, что более половины государственного экспорта — сырье, которое некуда продавать.

Советник Зеленского добавил, что для решения ситуации Украина вынуждена будет увеличивать внешние заимствования, поскольку в краткосрочной перспективе способов исправить ситуацию нет. Однако теперь нужно еще решить, где именно будут браться эти заимствования и под какой процент. Также, по мнению советника президента, Украине придется искать внутренние политические компромиссы в вопросе сокращения расходной части бюджета.

На вопрос, каким образом можно будет наполнить госбюджет, Устенко объяснил, что главным источником дохода могут стать налоговая и таможенная сфера, но только после того, как там будет налажена работа. Также, по его словам, государство сможет получать средства, если ей удастся продавать продовольственные ресурсы на внешних рынках. Но в целом, по его словам, мировая экономика находится не в оптимистическом состоянии.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировую экономику ожидает самый большой экономический кризис со времен 30-х годов прошлого века, когда бушевала так называемая Великая депрессия.