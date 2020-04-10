Блокировка "ВКонтакте": у Зеленского определились с пролонгацией санкций, фото - Голос

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Блокировку «ВКонтакте» и других российских социальных сетей и сервисов в Украине продолжат. Такое распоряжение уже есть в Офисе президента, хотя официально эту информацию на Банковой и в СНБО пока не обнародовали.

Российские соцсети по приказу президента после 15 мая не разблокируют, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на комментарий нардепа Александра Федиенко.

Заместитель председателя комитета цифровой трансформации Рады рассказал, что выступает против технической блокировки на сетях операторов, поскольку «с населением нужно работать информационно, создавая свои каналы донесения информации».

15 мая 2020 года заканчивается запрет на российские социальные сети и сервисы. Пока неизвестно, продлит ли власть санкции еще на какой-то период. Последний раз об этом говорил в феврале экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Несколько нардепов прислали депутатские обращения к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ с требованием продлить санкции и блокировку.

Напомним, что 15 мая 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировании российских ресурсов в Украине, например, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Заблокировали и все сервисы «Яндекса», кроме его главной страницы. Под санкции попали Mail.Ru Group, сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. В списке оказалось 468 юридических и 1,2 тыс. физических лиц.

Несмотря на запрет, в январе 2019 года «ВКонтакте» вошел в топ-25 самых популярных сайтов среди украинцев. В марте 2017 года сеть еще была на третьем месте рейтинга, в апреле 2018 года уже на 11 месте. Украинцы вопреки закону, который заблокировал сети, через VPN и другие сервисы продолжают пользоваться российскими сетями.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский сравнил запрет соцсетей РФ с проблемой парковок в Киеве.