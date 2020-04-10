Блокування "ВКонтакте": в Зеленського визначилися із пролонгацією санкцій, фото — Голос

https://racurs.ua/ua/n136533-blokuvannya-vkontakte-v-zelenskogo-vyznachylysya-iz-prolongaciieu-sankciy-nardep.html

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Блокування «ВКонтакте» та інших російських соціальних мереж та сервісів в Україні продовжать. Таке розпорядження вже є в Офісі президента, хоча офіційно цю інформацію на Банковій і в РНБО поки не оприлюднили.

Російські соцмережі за наказом президента після 15 травня не розблокують, повідомляє «Оглядач», з посиланням на коментар нардепа Олександра Федієнка.

Заступник голови комітету цифрової трансформації Ради розповів, що виступає проти технічного блокування на мережах операторів, оскільки «з населенням потрібно працювати інформаційно, створюючи свої канали донесення інформації».

15 травня 2020 року закінчується заборона на російські соціальні мережі та сервіси. Наразі невідомо, чи влада продовжить санкції ще на якийсь період. Востаннє про це говорив у лютому екс-міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Декілька нардепів надіслали депутатські звернення до президента, РНБО, Кабміну та СБУ з вимогою продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора.

Нагадаємо, що 15 травня 2017 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування російських ресурсів в Україні, наприклад, соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники». Заблокували й усі сервіси «Яндекса», крім його головної сторінки. Під санкції потрапили Mail.Ru Group, сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Загалом, у списку опинилось 468 юридичних та 1,2 тис. фізичних осіб.

Попри заборону, у січні 2019 року «ВКонтакте» увійшов у топ-25 найпопулярніших сайтів серед українців. У березні 2017 року мережа ще була на третьому місці рейтингу, у квітні 2018 року вже на 11 місці. Українці всупереч закону, який заблокував мережі, через VPN та інші сервіси продовжують користуватися російськими мережами.

Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський порівняв заборону соцмереж РФ з проблемою парковок у Києві.