Венедіктова назвала Портнова активістом / Фото: enigma.ua

https://racurs.ua/ua/n136532-venediktova-nazvala-portnova-aktyvistom.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, назвала колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова активістом. Також очільниця Офісу генпрокурора згадала про главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна та одеського активіста Сергія Стерненка.

Відповідаю всім і відразу: дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю впливом і втручанням в свою діяльність. В кожного свої мотиви і цілі, цільова аудиторія і аудиторія прихильників, в цьому і полягає різнобічність громадянського суспільства, — написала Венедіктова у Фейсбук.

Окрім цього, вона наголосила, що її завдання — йти шляхом закону, а не «збиранням переглядів».

У відповідь на цей пост генпрокурора Стерненко заявив, що в такому випадку й Януковича можна вважати туристом.

Так і Януковича просто туристом можна назвати, коли Портнов — активіст. Але якщо вже так, то варто Венедіктовій дослухатись до його однієї поради та прийти до того ж Портнова з обшуком, — зауважив Стерненко.

Як раніше писав «Ракурс», Венедіктова заявила, що одеському активісту Сергію Стерненку, який зазнав нападу та завдав ножем смертельного поранення одному з нападників, підозру оголосять у будь-якому випадку.

Нагадаємо, Портнов повернувся до України з Австрії у травні 2019 року після перемоги на виборах Володимира Зеленського. За межами нашої держави він перебував з часів втечі екс-президента Віктора Януковича.

До цього — з 2005 по 2010 роки — Портнов керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З квітня 2010 року до кінця лютого 2014 року він був керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України та заступником глави АПУ. Взимку 2014 року виїхав з України. Спочатку жив у Росії, а згодом переїхав до Відня.

Після перемоги на виборах Зеленського Портнов заявив про «закінчення епохи Майдану».