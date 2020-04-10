Арсен Аваков

https://racurs.ua/ua/n136531-avakov-nazvav-mojlyvyy-termin-zavershennya-karantynu-v-ukrayini.html

Ракурс

Карантин в Україні спустошив вулиці міст та гаманці українців. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в ситуації, що склалася, ніхто не може точно сказати, коли в Україні закінчиться карантин. Але чиновник висловив надію, що вже у травні Україна почне повертатися до нормального життя.

На сьогоднішній день в Україні крива поширення коронавірусу найприйнятніша в Європі, заявив Аваков у Facebook.

На думку міністра, зараз найголовніше зберегти таку тенденцію, а це може бути досягнуто лише за дотримання карантинних правил. Аваков також стверджує, що цифри статистики зараження коронавірусом, які надає Міністерство охорони здоров’я, достовірні.

Аваков додав, що для запуску економки необхідно буде пом’якшити обмеження наприкінці квітня для молодого населення України. У другій половині травня пом’якшення обмежень можливо для людей старшого віку.

На думку Авакова, карантин в Україні буде завершено влітку. Але це може статися лише в тому випадку, якщо зараз громадяни будуть суворо дотримуватися правил карантину, що дозволить згладити пік епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, та категорій громадян старше 60 років, що не підлягають самоізоляції.