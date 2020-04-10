Арсен Аваков

https://racurs.ua/n136531-avakov-nazval-predvaritelnuu-datu-zaversheniya-karantina-v-ukraine.html

Ракурс

Карантин в Украине опустошил улицы городов и кошельки украинцев. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в сложившейся ситуации, никто не может точно сказать, когда в Украине закончится карантин. Но чиновник выразил надежду, что уже в мае Украина начнет возвращаться к нормальной жизни.

На сегодняшний день в Украине кривая распространения коронавируса самая приемлемая в Европе, заявил Аваков в Facebook.

По мнению министра, сейчас самое главное сохранить такую тенденцию, а это может быть достигнуто лишь при строгом соблюдении карантинных правил. Аваков также утверждает, что цифры статистики заражения коронавирусом, которые предоставляет Минздрав, достоверны.

Аваков добавил, что для запуска экономки необходимо смягчить ограничения в конце апреля для молодого населения Украины. Во второй половине мая смягчения ограничений возможно для людей старшего возраста.

По мнению Авакова, карантин в Украине будет завершен летом. Но это может произойти лишь в том случае, если сейчас граждане будут строго соблюдать правила карантина, что позволит сгладить пик эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категорий граждан старше 60 лет, не подлежащих самоизоляции.