Нардепи зібралися у Раді. Фото: Андрій Якобчук

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Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, за попередніми даними, у понеділок, 13 квітня. Сьогодні, вранці 10 квітня, народні депутати та керівники фракцій зібралися на погоджувальне засідання Ради, у якому також приймають участь представники Кабінету міністрів.

На сьогоднішньому засіданні депутати вирішуватимуть, який буде порядок денний позачергової сесії, а найголовніше — за які саме зміни до державного бюджету голосуватимуть нардепи. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що перерозподіл коштів має відповідати меті, тобто вони мають бути виділені на боротьбу з коронавірусом, а також на підтримку медиків та економіки. Проте, за словами нардепа, значна частина цих коштів — 131 млрд грн — буде виділена з траншу Міжнародного валютного фонду, який Україна ще не отримала.

Отже без отримання кредиту МВФ всі ці зміни до бюджету будуть фільчиною грамотою. А Україна несеться до дефолту, — зазначила Геращенко.

За її словами, саме тому Верховна Рада має першочергово прийняти так званий «антиколомойський» закон, до якого зареєстрували понад 16 тис. правок. Окрім того, за інформацією нардепа, зміни до держбюджету передбачають знищення децентралізації та фінансове обнулення регіонів. Кабмін хоче повністю забрати фінансування об'єднаних територіальних громад. Також змінами передбачається, що субвенції на підтримку лікарів переведуть з регіонів до Міністерства охорони здоров’я, щоб перерозподіляти кошти в ручному режимі.

В бюджеті фактично знищують систему професійно-технічної освіти, наполовину зрізуючи і без того жалюгідні субвенції, нову українську школу, з фінансування культури забирають 5 млрд грн. Натомість фінансування силового репресивного апарату залишають незмінним. У СБУ, МВС в умовах, коли в всіх структур обрізають видатки, фінансування залишається незмінним, — додала Геращенко.

Як раніше повідомлялося, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться не раніше понеділка, 13 квітня. Цього тижня нардепи не збиратимуться попри те, що анонсували засідання ВР у період 8−10 квітня.