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Ракурс
Верховна Рада переносить позачергове засідання на понеділок. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховна Рада переносить позачергове засідання на понеділок

8 кві 2020, 17:34
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Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться не раніше понеділка, 13 квітня.

Цього тижня нардепи не збиратимуться попри те, що анонсували засідання ВР у період 8−10 квітня. Про це сьогодні повідомляє «Главком» із посиланням на співрозмовника у президентській фракції «Слуга народу».

Причиною цьому є неспроможність народних депутатів із різних фракцій і груп домовитися, які саме зміни будуть внесені до державного бюджету на поточний рік.

«Слуги народу» наразі не готові давати голоси ні за бюджет, який передбачає перерозподіл коштів для боротьби з коронавірусом в Україні, ні за антиколомойський законопроект, який треба ухвалити для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив у Telegram політолог Андрій Смолій.

Водночас нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк прогнозує, що законопроект про націоналізовані банки, попри подачу понад 16 тис. поправок, винесуть на голосування в понеділок. Всі правки можуть згрупувати у таблиці, аби відхиляти їх пакетами, а не кожну окремо, й таким чином укластися в один пленарний день.

Як відомо, спікер парламенту Дмитро Разумков днями заявляв, що позачергове засідання ВР відбудеться цього тижня. На порядку денному, за його словами, мав бути розгляд змін до держбюджету.


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