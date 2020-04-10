Нардепы собрались в Раде. Фото: Андрей Якобчук

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Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, по предварительным данным, в понедельник, 13 апреля. Сегодня, утром 10 апреля, народные депутаты и руководители фракций собрались на согласительное заседание Рады, в котором также принимают участие представители Кабинета министров.

На сегодняшнем заседании депутаты будут решать, какой будет повестка дня внеочередной сессии, и самое главное — за какие именно изменения в государственный бюджет будут голосовать нардепы. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Она отметила, что перераспределение средств должно соответствовать цели, то есть они должны быть выделены на борьбу с коронавирусом, а также на поддержку медиков и экономики. Однако, по словам нардепа, значительная часть этих средств — 131 млрд грн — будет выделена из транша Международного валютного фонда, который Украина еще не получила.

Так что без получения кредита МВФ все эти изменения в бюджет будут филькиной грамотой. А Украина несется к дефолту, — отметила Геращенко.

По ее словам, именно поэтому Верховная Рада в первую очередь должна принять так называемый «антиколомойский» закон, к которому зарегистрировали более 16 тыс. поправок. Кроме того, по информации нардепа, изменения в госбюджет предусматривают уничтожение децентрализации и финансовое обнуление регионов. Кабмин хочет полностью убрать финансирование объединенных территориальных общин. Также изменениями предусматривается, что субвенции на поддержку врачей переведут из регионов в Министерство здравоохранения, чтобы перераспределять средства в ручном режиме.

В бюджете фактически уничтожают систему профессионально-технического образования, наполовину срезая и без того жалкие субвенции, новую украинскую школу, по финансированию культуры — забирают 5 млрд грн. Зато финансирования силового репрессивного аппарата оставляют неизменным. В СБУ, МВД в условиях, когда во всех структурах обрезают расходы, финансирование остается неизменным, — добавила Геращенко.

Как ранее сообщалось, внеочередное заседание Верховной Рады состоится не раньше понедельника, 13 апреля. На этой неделе нардепы не будут собираться, несмотря на то, что анонсировали заседание ВР в период 8−10 апреля.