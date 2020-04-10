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Коронавирус распространяется: за сутки обнаружили 311 новых инфицированных, в Украине умерли уже 69 пациентов, фото - Ракурс

Коронавирус распространяется: за сутки обнаружили 311 новых инфицированных, в Украине умерли уже 69 пациентов (КАРТА)

10 апр 2020, 09:51
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COVID-19 унес жизни уже 69 украинцев. В течение суток коронавирусную инфекцию обнаружили у 311 человек. Всего в стране зафиксировали 2 тыс. 203 случая болезни COVID-19.

Такие данные на брифинге обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Пока больше всего случаев обнаружили в Черновицкой области (366), в Киеве (348), Ивано-Франковской (254) и Тернопольской областях (196).

Ляшко сообщил, что в течение суток госпитализировали 75 больных, из них пятеро в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего на ИВЛ в стране 43 больных.

Вчера за сутки в лабораториях зафиксировали 224 новых случая.

По состоянию на утро 10 апреля в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19 (с начала года 8 тыс. 763).

«Ракурс» сообщал, что власти Киевщины могут продлить карантин в регионе до осени, а также намерены ввести на ближайший уикенд особый режим передвижения.

Источник: Ракурс


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