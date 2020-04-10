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Ракурс
ГБР. Фото: Цензор.НЕТ

Спецназ ГБР пришел утром с обыском к экс-нердепу Татьяне Чорновол (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

10 апр 2020, 09:34
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Спецназ Государственного бюро расследований ранним утром 10 апреля пришел в дом экс-нардепа Татьяны Чорновол с обыском. Чорновол живет под Киевом в родительском доме вместе с двумя детьми.

Об обыске ГБР у нее дома Чорновол сообщила в Facebook.

Скриншот поста Татьяны Черновол в Facebook

Депутат из фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий в Facebook сообщил, что ГБР в доме Чорновол ищет шлем и штаны, в которых активистка была на Майдане в 2014 году. По словам нардепа, ГБР с обыском пришли к Чорновол в 6.00 утра, напугав детей экс-нардепа.

Скриншот поста Николая Княжицкого в Facebook

Чорновол в Facebook опубликовала копию постановления Печерского суда Киева о проведении у нее дома обыска. Данное постановление суда Чорновол подписала коротко: «Антимайдан в действии».

Копия постановления суда об обыске. Фото: Facebook

Копия постановления суда об обыске. Фото: Facebook

В постановлении об обыске указано, что в феврале 2014 года Чорновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской в Киеве.

Также Чорновол подозревают в «убийстве по сговору особенно опасным для жизни людей способом».

Как ранее писал «Ракурс», в ГБР в отношении Чорновол начато досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам «явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия».

Источник: Ракурс


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