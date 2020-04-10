Вспомнили о стране: во время карантина Минздрав посещают кадры Януковича и фигуранты уголовных дел, фото — Схемы

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Ракурс

Закупки лекарств во время карантина продолжают интересовать участников фармацевтического рынка и подозрительных дельцов.

Журналисты «Схем» в период карантина почти две недели провели у здания Министерства здравоохранения — в Мариинском парке, что в центре Киева. Оказалось, что здание Минздрава стало магнитом для фармацевтических бизнесменов, заработок которых построен на государственных закупках.

Журналисты заметили здесь бизнесменов, которые ранее фигурировали в расследованиях о завышении цен на лекарства. Они приходят в Минздрав почти каждый день, о чем-то перешептываясь с руководством министерства прямо у входа в государственный орган.

Были здесь и чиновники, которые помогали побеждать фармацевтическому бизнесу на тендерах во времена Януковича и министра Раисы Богатыревой.

Другая категория людей, которые сейчас частые гости Минздрава — это люди, которые не работают в министерстве и вообще не имеют отношения к системе здравоохранения. Но эти люди имеют доступ во властные кабинеты. Их заметили около Минздрава с медицинскими средствами, включая тесты на коронавирус из китайского гуманитарного груза.

Все эти люди не смогли подробно объяснить, что делают в министерстве и уклонялись от вопросов журналистов.

Например, журналисты увидели Ольгу Голубовскую. В прошлом году СМИ писали, что она, вероятно, лоббировала интересы фармацевтической компании, пользуясь статусом советника министра. Главный санитарный врач Виктор Ляшко здоровался с директором торгового дома «Интерхим» Александром Чумаком. Он загрузил должностному в багажник машины коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями. Чумак выходил из Минздрава в компании других мужчин. Один из них раздал всем небольшие коробки.

30 марта съемочная группа заметила встречу возле министерства Чумака и Петра Багрия, фигуранта нескольких ранее закрытых уголовных производств по продаже лекарств государству по завышенным ценам.

Заметили здесь и автомобиль Галины Довганчин, которая во время руководства Минздрава Богатыревой руководила управлением государственных целевых программ и закупок.

Эти же люди замечены были съемочной группой и при новом главе Минздрава Максиме Степанове.