Згадали про країну: під час карантину МОЗ відвідують кадри Януковича і фігуранти проваджень, фото — Схеми

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Закупівлі ліків під час карантину продовжують бентежити учасників фармацевтичного ринку і підозрілих ділків.

Журналісти «Схем» у період карантину майже два тижні провели біля будівлі Міністерства охорони здоров’я, у Маріїнському парку, що в центрі Києва. Виявилося, що будівля МОЗ стала магнітом для фармацевтичних бізнесменів, заробіток яких збудований на державних закупівлях.

Журналісти помітили тут бізнесменів, які раніше фігурували у розслідуваннях щодо завищення цін на ліки. Вони приходять до МОЗ майже щодня, про щось перешіптуючись із керівництвом міністерства прямо біля входу у державний орган.

Були тут і чиновники, які допомагали перемагати фармацевтичному бізнесу під час тендерів за часів Януковича і міністра Раїси Богатирьової.

Інша категорія людей, які нині часті гості МОЗ, — це люди, які не працюють у міністерстві і взагалі не мають стосунку до системи охорони здоров’я. Але ці люди мають доступ у владні кабінети. Їх помітили біля МОЗ із медичними засобами, включно з тестами на коронавірус з китайського гуманітарного вантажу.

Всі ці люди не змогли докладно пояснити, що роблять у міністерстві і втікали від запитань журналістів.

Наприклад, журналісти побачили Ольгу Голубовську. Торік ЗМІ писали, що вона, ймовірно, лобіювала інтереси фармацевтичної компанії, користуючись статусом радника міністра. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вітався з директором торгового дому «Інтерхім» Олександром Чумаком. Він завантажив посадовцю в багажник автівки коробку, схоже, з якимись медичними виробами. Чумак виходив з МОЗ у компанії інших чоловіків. Один з них роздав всім невеликі коробки.

30 березня знімальна група помітила зустріч біля міністерства Чумака і Петра Багрія, фігуранта кількох раніше закритих кримінальних проваджень щодо продажу ліків державі за завищеними цінами.

Помітили тут і автомобіль Галини Довганчин, яка під час керівництва МОЗ Богатирьовою керувала управлінням державних цільових програм та закупівель.

Ці ж люди помічені були знімальною групою і за нового очільника МОЗ Максима Степанова.