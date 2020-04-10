Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n136526-pojar-v-chernobyle-prodoljaetsya-spasateli-vedut-borbu-s-ognem-v-lesah-zony-otchujdeniya-foto.html

Ракурс

Пожар в Чернобыле продолжается, спасатели ведут борьбу с огнем в лесных массивах зоны отчуждения и обязательного отселения.

В зоне лесных пожаров уровень радиации остается в норме. Тенденция к росту радиационного фона не выявлена, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

В агентстве заявляют, что ситуация находится под контролем, но для полной ликвидации пожаров понадобится время.

Также отмечается, что многолетний опыт свидетельствует о том, что во время пожаров в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Тем не менее, возрастает концентрация радионуклидов в воздухе непосредственно вблизи очагов пожаров.

Для безопасности пожарные используют средства индивидуальной защиты. Кроме того, ограничивается время работы пожарных вблизи очагов возгорания, проводится дезинфекция персонала и техники.

Как ранее писал «Ракурс», уровень радиации в Киеве в связи с пожарами в Чернобыльской зоне не повысился. Однако граждане, проживающие в поселке Полесское, были эвакуированы.