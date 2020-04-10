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Ракурс
Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле продолжается, спасатели ведут борьбу с огнем в лесах зоны отчуждения (ФОТО)

10 апр 2020, 08:40
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Пожар в Чернобыле продолжается, спасатели ведут борьбу с огнем в лесных массивах зоны отчуждения и обязательного отселения.

В зоне лесных пожаров уровень радиации остается в норме. Тенденция к росту радиационного фона не выявлена, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

В агентстве заявляют, что ситуация находится под контролем, но для полной ликвидации пожаров понадобится время.

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Также отмечается, что многолетний опыт свидетельствует о том, что во время пожаров в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Тем не менее, возрастает концентрация радионуклидов в воздухе непосредственно вблизи очагов пожаров.

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Для безопасности пожарные используют средства индивидуальной защиты. Кроме того, ограничивается время работы пожарных вблизи очагов возгорания, проводится дезинфекция персонала и техники.

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Пожар в Чернобыле. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», уровень радиации в Киеве в связи с пожарами в Чернобыльской зоне не повысился. Однако граждане, проживающие в поселке Полесское, были эвакуированы.

Источник: Ракурс


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