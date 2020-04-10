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Ракурс
Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі триває, рятувальники ведуть боротьбу з вогнем у лісах зони відчуження (ФОТО)

10 кві 2020, 08:40
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Пожежа в Чорнобилі триває, рятувальники ведуть боротьбу з вогнем у лісових масивах зони відчуження і обов’язкового відселення.

У зоні лісових пожеж рівень радіації залишається у нормі. Тенденції до зростання радіаційного фону не виявлено, повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook.

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

В агентстві заявляють, що ситуація знаходиться під контролем, але для повної ліквідації пожеж знадобиться час.

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: FacebookТакож наголошується, що багаторічний досвід свідчить про те, що під час пожеж у зоні відчуження радіаційний фон не змінюється. Проте, зростає концентрація радіонуклідів у повітрі безпосередньо поблизу пожеж.

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: FacebookДля безпеки пожежники використовують засоби індивідуального захисту. Крім того, обмежується час роботи пожежників поблизу осередків загоряння, проводиться дезінфекція персоналу і техніки.

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Пожежа в Чорнобилі. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», рівень радіації в Києві у зв’язку з пожежами в Чорнобильській зоні не підвищився. Однак громадяни, які проживають у селищі Поліське, були евакуйовані.

Джерело: Ракурс


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