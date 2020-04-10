Google у новому Doodle подякував працівникам сільського господарства. Фото: Google

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Ракурс

Google продовжив серію дудлів, присвячених боротьбі з пандемією коронавірусу.

Сьогодні, 10 квітня, користувачі Google побачили новий Doodle, присвячений працівникам сільського господарства, які забезпечують населення необхідними продуктами харчування в умовах коронавірусного карантину.

На анімаційному зображенні від Google сердечко потрапляє до стилізованої фігурки сільського працівника в масці, який зайнятий збиранням врожаю.

Нагадаємо, що вчорашній дудл від Гугла був присвячений працівникам комунальних служб. Сердечко від Google отримав двірник, який в умовах карантину продовжує старанно працювати.

Компанія Google вирішила розробити серію нових дудлів присвячену працівникам усіх служб, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Користувачі з 6 по 17 квітня щодня бачитимуть нові дудли на головній сторінці Google.

Слово «doodle» можна перекласти з англійської як «мазня, каракулі». Дудлами називають логотипи Google, які стилізовані на честь якої-небудь події або свята.