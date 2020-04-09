Коронавірус «підкосить» фінанси Меган і Гаррі. Фото: Getty Images

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Епідемія коронавірусу негативно позначиться на фінансовому становищі принца Гаррі і Меган Маркл. Зокрема, родині, скоріш за все, доведеться відмовитися від охоронців, які перебувають з ними цілодобово.

Через епідемію коронавірусу Гаррі і Меган, які зажадали стати фінансово незалежними, заробити кошти буде проблематично. Про це заявив королівський експерт Омід Скобі, який веде колонку про королівську родину в глянцевому виданні Harper’s Bazaar, пише Daily Mail.

Як пояснив експерт, в останні кілька років принцу Гаррі і Меган Маркл не доводилося заробляти собі на життя, а всі їхні витрати оплачувалися з королівської скарбниці. У найближчому ж майбутньому їм буде дуже нелегко. Одна з великих статей витрат — це охорона. Витрати на неї можуть становити близько 4 млн фунтів стерлінгів на рік.

Зараз основну надію пара покладає на власний благодійний фонд, який поки ще не запрацював, але його назву Меган і Гаррі вже оголосили. Тимчасову підтримку герцогу і герцогині виділить зі своїх особистих коштів 71-річний принц Чарльз, який погодився протягом року оплачувати витрати сім’ї сина, але ця допомога не покриє витрати на безпеку.

Раніше з Канади герцог і герцогиня Сассекські разом із сином Арчі переїхали до США, де найняли приватних охоронців, адже президент Дональд Трамп заздалегідь відмовився фінансувати безпеку пари з кишені держави.