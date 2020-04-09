Коронавірус в Україні: у Закарпатській та Запорізькій областях нові смерті від COVID-19

У Закарпатській та Запорізькій областях нові смерті від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n136523-koronavirus-v-ukrayini-u-zakarpatskiy-ta-zaporizkiy-oblastyah-novi-smerti-vid-covid-19.html

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Коронавірусом в Україні станом на ранок 9 квітня інфіковані майже 1,9 тис. осіб. За сьогоднішній день в областях України зафіксовано щонайменше дві нові смерті від COVID-19.

Перший летальний випадок зафіксований у Запорізькій області. Чоловік помер у місті Мелітополь, повідомляється на сайті міської ради.

За даними місцевої влади, загиблий — 60-річний мешканець міста, який раніше був госпіталізований у Мелітопольську інфекційну лікарню із COVID-19. Він помер у четвер, 9 квітня. До цього хворий перебував в реанімаційному відділенні, був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Також летальний випадок від коронавірусу зафіксований у м. Берегово Закарпатської області. Це вже третій померлий від коронавірусу в області і перший — у цьому місті. Померла жінка 1952 року народження, повідомив міський голова Берегового Золтан Бабяк у Facebook.

Тим часом у Тернополі розпочали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту, повідомляє Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом. Зазначається, що саме ці категорії є працівниками підвищеної зони ризику.

Нагадаємо, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях можуть посилити карантин та ввести комендантську годину.