Карантин в Україні: у трьох областях можуть ввести комендантську годину

У трьох областях України можуть ввести комендантську годину через коронавірус

https://racurs.ua/ua/n136517-karantyn-v-ukrayini-u-troh-oblastyah-mojut-vvesty-komendantsku-godynu.html

Ракурс

Карантин в Україні діятиме щонайменше до 24 квітня, проте влада може ввести нові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу у країні. Зокрема, розглядається можливість введення комендантської години у трьох західних областях.

Йдеться про Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні у Facebook.

Він зазначив, що про такі можливі обмежувальні заходи розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з міськими головами та очільниками ОДА, яка відбулася сьогодні. Марцінків зазначив, що у Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях будуть вводитися надзвичайні заходи на вихідні дні.

У тому числі розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на нараді з прем'єр-міністром, але більше деталей, очевидно, будемо знати завтра на нараді з президентом України, — зазначив мер Івано-Франківська.

Він також додав, що карантин, за словами Шмигаля, буде продовжений до початку травня, проте незрозуміло, яка саме дата мається на увазі.

Руслан Марцінків додав, що станом на сьогодні в Івано-Франківську коронавірусом інфіковані 65 осіб, а загалом в області — 218 випадків захворювання, 15 з них летальні.

У Львівській області станом на ранок 9 квітня було зафіксовано 61 випадок (два летальні, три одужали), у Тернопільській — 169 хворих (три летальні).

Як писав «Ракурс», карантин у Київській області можуть продовжити до осені, якщо громадяни не будуть дотримуватися заборон, які вже запроваджено в країні. Окрім того, влада регіону попередила про оголошення режиму максимального обмеження пересування в області у найближчі вихідні.