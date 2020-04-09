Карантин в Украине: в трех областях могут ввести комендантский час

В трех областях Украины могут ввести комендантский час из-за коронавируса

https://racurs.ua/n136517-karantin-v-ukraine-v-treh-oblastyah-mogut-vvesti-komendantskiy-chas.html

Ракурс

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля, однако власти могут ввести новые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в стране. В частности, рассматривается возможность введения комендантского часа в трех западных областях.

Речь идет о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что о таких возможных ограничительных мерах рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с городскими головами и руководителями ОГА, которое состоялось сегодня. Марцинкив отметил, что в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях будут вводиться чрезвычайные меры на выходные дни.

В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на совещании с премьер-министром, но больше деталей, очевидно, будем знать завтра на совещании с президентом Украины, — отметил мэр Ивано-Франковска.

Он также добавил, что карантин, по словам Шмыгаля, будет продлен до начала мая, однако непонятно, какая именно дата имеется в виду.

Руслан Марцинкив добавил, что на сегодняшний день в Ивано-Франковске коронавирусом инфицированы 65 человек, а всего в области — 218 случаев заболевания, 15 из них летальные.

Во Львовской области по состоянию на утро 9 апреля был зафиксирован 61 случай (два летальных, три выздоровели), в Тернопольской — 169 больных (три летальных).

Как писал «Ракурс», карантин в Киевской области могут продлить до осени, если граждане не будут соблюдать запретов, которые уже введены в стране. Кроме того, власти региона предупредили об объявлении режима максимального ограничения передвижения в области в ближайшие выходные.