В Україні 10 квітня до +21°. Фото: Pexels

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Погода в Україні на 10 квітня буде теплою, сонячною, місцями з дощем. Вночі стовпчики термометрів у деяких областях опустяться до +2−6°, зате вдень буде 15−17° тепла.

У Києві 10 квітня стовпчики термометрів покажуть 11−13° вище нуля, буде хмарно, вдень і вночі — дощ. Вночі температура опуститься до +6−8°. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

У центральних областях країни збережеться схожа ситуація. У Полтавській, Київській та Черкаській областях вдень повітря прогріється до +13−15°, очікується дощ. Вночі температура опуститься до +5−7°.

На півночі країни буде трохи тепліше. У Луганській області повітря прогріється до +16−18°, а вночі очікується до 2−4° вище нуля. Прохолодно вночі буде і в Харкові, а ось вдень стовпчики термометрів покажуть +17−19°. Також очікується дощ.

В Одеській області та Криму вночі буде +6−8°, вдень — 19−21° тепла. Без дощів. У Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень буде 17−20° вище нуля, вночі — до +3−6°. Без опадів.

Схожа ситуація збережеться на заході країни. У Закарпатській області температура повітря прогріється до 18° тепла, а вночі буде +5−7°. У Львові очікується до +13°.

Попри другий місяць весни у Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин.

Нагадаємо, в Україні у найближчі дні очікуються заморозки. У Києві та Київській області в ніч на 11 і на 12 квітня температура опуститься до 0−2° морозу. Сильні заморозки очікуються 11 квітня в західних і Житомирській областях і 12 квітня в західних, північних, центральних і східних областях.