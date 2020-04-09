Американська розвідка попереджала про пандемію COVID-19 у листопаді. Фото: Reuters

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Пандемії коронавірусу, ймовірно, можна було запобігти. Розвідувальні агентства США почали збирати інформацію про новий тип коронавірусу, що з’явився у Китаї, ще в листопаді.

Згідно з даними телеканалу ABC, розвідка США ще в листопаді попереджала владу про те, що інфекція, яка розповсюджується в Ухані, може стати катастрофою. Дані про це включили і у зведення для президента, що ретельно перевіряються. Про це повідомляє ABC News з посиланням на чотири джерела, знайомих з деталями доповіді розвідки.

Їхня доповідь була заснований на даних Національного центру медичної розвідки (National Center for Medical Intelligence, NCMI), стверджують два джерела телеканалу, знайомі з цим документом. NCMI використовував перехоплені повідомлення, а також супутникові знімки. Цей центр повідомив у щомісячній доповіді у листопаді 2019 року, що в Китаї відбувається серйозна епідемія, яка загрожує американським військовим в Азії. У доповіді стверджувалося, що китайська влада знає, що спалах хвороби вийшов з-під контролю, але приховують це від інших країн.

Зміст звіту NCMI кілька разів передавали Агентству військової розвідки США, Пентагону і Білого дому, повідомляють джерела телеканалу. Проте в Пентагоні заперечують існування такої доповіді.

Як пояснює ABC News, NCMI є компонентом розвідувального управління Пентагону. У сукупності основні обов’язки розвідувальних агентств полягають у тому, щоб збройні сили США мали інформацію, необхідну їм для виконання своїх завдань.

Тим часом президент США Дональд Трамп у ході прес-конференції в Білому домі в середу заявив, що дізнався про серйозність коронавірусу тільки незадовго до введення США обмежень на поїздки у Китай, які вступили в силу 2 лютого.

Нагадаємо, американське аналітичне агентство Boston Consulting Group склало прогноз для різних країн, коли приблизно закінчиться карантин. У США при оптимістичному сценарії карантин можуть скасувати у червні.