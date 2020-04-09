Американская разведка предупреждала о пандемии COVID-19 в ноябре. Фото: Reuters

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Пандемию коронавируса, вероятно, можно было предотвратить. Разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре.

Согласно данным телеканала ABC, разведка США еще в ноябре предупреждала власти о том, что распространяющаяся в Ухане инфекция может стать катастрофой. Данные об этом включили и в тщательно проверяемые сводки для президента. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями доклада разведки.

Их доклад был основан на данных Национального центра медицинской разведки (National Center for Medical Intelligence, NCMI), утверждают два источника телеканала, знакомые с этим документом. NCMI использовал перехваченные сообщения, а также спутниковые снимки. Этот центр сообщил в ежемесячном докладе в ноябре 2019 года, что в Китае происходит серьезная эпидемия, которая угрожает американским военным в Азии. В докладе утверждалось, что китайские власти в курсе, что вспышка болезни вышла из-под контроля, но скрывают это от остальных стран.

Содержание отчета NCMI несколько раз передавали Агентству военной разведки США, Пентагону и Белому дому, сообщают источники телеканала. Однако в Пентагоне отрицают существование такого доклада.

Как поясняет ABC News, NCMI является компонентом разведывательного управления Пентагона. В совокупности основные обязанности разведагентств состоят в том, чтобы вооруженные силы США располагали информацией, необходимой им для выполнения своих задач.

Между тем президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду заявил, что узнал о серьезности коронавируса только незадолго до введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

Напомним, американское аналитическое агентство Boston Consulting Group составило прогноз для разных стран, когда примерно закончится карантин. В США при оптимистичном сценарии карантин могут отменить в июне.