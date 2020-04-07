Коронавирусный карантин.

https://racurs.ua/n136358-pandemiya-koronavirusa-amerikanskie-analitiki-sprognozirovali-kogda-budet-snyat-karantin.html

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Карантин из-за коронавируса введен во многих странах мира. Американское аналитическое агентство Boston Consulting Group составило прогноз для разных стран, когда примерно закончится карантин.

Ученые опирались на данные из отчетов о деятельности правительств этих стран, данных из прессы, информации об инфраструктуре больниц, нормативных показателях качества, эффективности правительства и тому подобное. Об этом со ссылкой на исследователей сообщает «Новое время».

США

Аналитики Boston Consulting Group прогнозируют, что пик коронавируса придется на первую неделю мая. Ожидается, что при оптимистичном варианте карантин отменят в июне. В стране есть штаты, где не вводили строжайший карантин, а в Калифорнии и Нью-Йорке это сделали еще в конце марта. Президент Дональд Трамп призвал американцев готовиться к большому количеству смертей уже в начале апреля.

Польша

В Польше карантин начался с 24 марта. Пик заражения здесь прогнозируют в последнюю неделю апреля. В таком случае карантин отменят на третьей неделе июня. В том случае, если болезнь затянется, карантин продлят до июля. Сейчас в Польше 4 тыс. 200 больных, 98 человек умерли.

Италия

Италия очень сильно страдает от коронавируса. Еще 10 февраля в стране зафиксировали первую смерть, но лишь 10 марта в Италии объявили общенациональный карантин. По прогнозам аналитиков, пик эпидемии ожидается в третью неделю апреля. Карантин отменят в июне-июле.

Германия

Карантин по всей территории страны ввели в последнюю неделю марта. Известно, что Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом зараженных жителей. Специалисты считают, что пик заболеваний наступит в первую неделю мая. Завершение карантина стоит ждать между второй неделей июня и первой неделей июля.

Франция

Общенациональный карантин французские власти ввели 17 марта. Аналитики Boston Consulting Group предсказывают, что пик эпидемии во Франции придется на третью неделю мая, а завершится карантин не раньше середины июня. Возможен вариант, что его продлят до конца июля.

Россия

Власти РФ ввели карантинные меры в стране достаточно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленных президентом России Владимиром Путиным. В начале апреля начали говорить о серьезном карантине в России, но ограничительные меры не введены по всей территории. По мнению американских экспертов, пик заболеваемости в России ожидается в первую неделю мая. Аналитики также вычислили, что карантин завершится не ранее конца июня-начала июля.

Тем временем в Минздраве Украины сообщили, когда может закончиться карантин в Украине. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга заявил, что если украинцы будут строго придерживаться карантинных мероприятий, то есть высокий шанс на то, что с 24 апреля он начнет ослабевать. В то же время Ляшко предупредил, что игнорирование ограничений может привести к резкому скачку заболеваемости.

Напомним, мнения украинских чиновников относительно продолжительности карантина в Украине разнятся. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что пик эпидемии в стране наступит через два-три месяца. А действующий премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в начале мая можно начать рестарт украинской экономики.