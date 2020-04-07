Коронавірусний карантин.

https://racurs.ua/ua/n136358-pandemiya-koronavirusu-amerykanski-analityky-sprognozuvaly-zavershennya-karantynu-v-riznyh.html

Ракурс

Карантин через коронавірус запроваджений у багатьох країнах світу. Американське аналітичне агентство Boston Consulting Group склало прогноз для різних країн, коли приблизно закінчиться карантин.

Науковці спиралися на дані з звітів про діяльність урядів цих країн, даних з преси, інформації про інфраструктуру лікарень, нормативних показниках якості, ефективності уряду тощо. Про це з посиланням на дослідників повідомляє «Новое время».

США

Аналітики Boston Consulting Group прогнозують, що пік коронавірусу припаде на перший тиждень травня. Очікується, що при оптимістичному варіанті карантин скасують у червні. В країні є штати, де не вводили суворий карантин, а в Каліфорнії та Нью-Йорку це зробили ще наприкінці березня. Президент Дональд Трамп закликав американців готуватися до великої кількості смертей вже на початку квітня.

Польща

У Польщі карантин почався з 24 березня. Пік зараження тут прогнозують в останній тиждень квітня. У такому разі карантин скасують на третьому тижні червня. У тому разі, якщо хвороба затягнеться, карантин продовжать до липня. Наразі у Польщі 4 тис. 200 хворих, 98 осіб померли.

Італія

Італія дуже сильно потерпає від коронавірусу. Ще 10 лютого в країні зафіксували першу смерть, але лише 10 березня в Італії оголосили загальнонаціональний карантин. За прогнозами аналітиків, пік епідемії тут очікується на третій тиждень квітня. Карантин скасують у червні-липні.

Німеччина

Карантин по всій території країни запровадили в останній тиждень березня. Відомо, що Німеччина входить до п’ятірки країн з найбільшим числом заражених жителів. Фахівці вважають, що пік захворювань настане в перший тиждень травня. Завершення карантину варто чекати між другим тижнем червня і першим тижнем липня.

Франція

Загальнонаціональний карантин французька влада ввела 17 березня. Аналітики Boston Consulting Group пророкують, що пік епідемії у Франції припаде на третій тиждень травня, а завершиться карантин не раніше середини червня. Можливий варіант, що його продовжать до кінця липня.

Росія

Влада РФ запровадили карантинні заходи в країні досить пізно. Реальний карантин у Москві почався з «тижня вихідних», оголошених президентом Росії Володимиром Путіним. На початку квітня почали говорити про серйозний карантин в Росії, але обмежувальні заходи не введені по всій території. На думку американських експертів, пік захворюваності в Росії очікується в перший тиждень травня. Аналітики також вирахували, що карантин завершиться не раніше кінця червня-початку липня.

Тим часом у МОЗ України повідомили, коли може закінчитися карантин в Україні. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що, якщо, українці будуть суворо дотримуватися карантинних заходів, то є високий шанс на те, що з 24 квітня він почне слабшати. Водночас Ляшко попередив, що ігнорування обмежень може призвести до різкого стрибка захворюваності.

Нагадаємо, думки українських високопосадовців щодо тривалості карантину в Україні різняться. Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов вважає, що пік епідемії в країні настане через два-три місяці. А чинний прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже на початку травня можна почати рестарт української економіки.