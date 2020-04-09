«Укрзализныцю» возглавит бывший член набсовета компании. Фото: ЦТС

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«Укрзализныцю» может возглавить Иван Юрик, который ранее входил в наблюдательный совет компании, а с июня 2019 года находился в составе правления. Он заменит на посту уволенного временного главу «Укрзализныци» Желько Марчека.

Наблюдательный совет «Укрзализныци» поддержал назначение Ивана Юрика на пост и. о. главы компании. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в компании.

Постановление о назначении нового временного главы уже передано в Кабинет министров. Правительство должно утвердить его кандидатуру.

Сообщается, что набсовет рассматривал на пост временного главы правления директора компании по экономике и финансам Николая Иванинива и бывшего руководителя Юго-Западной железной дороги Романа Веприцкого. Почему набсовет решил остановится на кандидатуре Юрика — не уточняется.

Новый кандидат на пост главы «Укрзализныци» — не новое лицо в компании. С июня 2018 года по июнь 2019 года он входил в набсовет «Укрзализныци», а с июня 2019 года находился в составе правления компании. До прихода в компанию Юрик работал в Министерстве финансов Украины и в Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 7 апреля сообщил, что исполняющий обязанности главы правления компании Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время. По словам Кликлия, он не оправдал доверия.