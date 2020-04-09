В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Фото: Dirk Janssen

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Ракурс

Коронавирусом в мире инфицированы более 1,5 млн человек. Среди них была и 107-летняя Корнелия Рас, жительница Нидерландов, но она выздоровела. Это самый старый человек в мире, который вылечился от коронавируса.

Женщина заразилась на церковной службе 17 марта — на следующий день после своего 107-го дня рождения. Ей и еще 40 людям, которые посетили эту службу, был поставлен диагноз коронавирус. Об этом пишет Reuters.

Среди этих 40 инфицированных 20 случаев закончились летальным исходом, однако 107-летняя женщина смогла побороть вирус и выздоровела. Рас выписали из медучреждения 8 апреля. Врачи заявляют, что женщина полностью излечилась от коронавирусной инфекции.

Племянница женщины рассказала, что они не верили в ее выздоровление, ведь в мире очень много пожилых людей умирают от коронавируса.

Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер опускается на колени, чтобы поблагодарить Господа. Судя по всему, она сможет продолжать это делать, — отметила родственница.

До этого случая старейшим выздоровевшим от коронавируса был Билл Лапши, 104-летний американец.

Как писал «Ракурс», в Италии состоялся флешмоб, участники которого массово вышли на балконы своих домов и аплодисментами поддержали врачей, которые сейчас находятся «на передовой» борьбы с новым коронавирусом.