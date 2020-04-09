У Нідерландах 107-річна жінка вилікувалася від коронавірусу. Фото: Dirk Janssen

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Ракурс

Коронавірусом у світі інфіковані понад 1,5 млн осіб. Серед них була і 107-річна Корнелія Рас, мешканка Нідерландів, але вона одужала. Це найстаріша людина у світі, яка вилікувалася від коронавірусу.

Жінка заразилася на церковній службі 17 березня — на наступний день після свого 107-го дня народження. Їй та ще 40 людям, які відвідали цю службу, був поставлений діагноз коронавірус. Про це пише Reuters.

Серед цих 40 інфікованих 20 випадків були летальними, проте 107-річна жінка змогла побороти вірус і одужала. Рас виписали з медустанови 8 квітня. Лікарі заявляють, що жінка повністю вилікувалася від коронавірусної інфекції.

Племінниця жінки розповіла, що вони не вірили в її одужання, адже у світі дуже багато літніх людей вмирають від коронавірусу.

Вона не приймає ліків, все ще добре ходить і щовечора стає на коліна, щоб подякувати Господу. Судячи з усього, вона зможе продовжувати це робити, — зазначила родичка.

До цього випадку найстарішим видужавшим від коронавірусу був Білл Локшині, 104-річний американець.

Як писав «Ракурс», в Італії відбувся флешмоб, учасники якого масово вийшли на балкони своїх будинків і оплесками підтримали лікарів, які зараз перебувають «на передовій» боротьби з новим коронавірусом.