«Укрзалізницю» очолить колишній член наглядової ради компанії. Фото: ЦТС

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«Укрзалізницю» може очолити Іван Юрик, який раніше входив до наглядової ради компанії, а з червня 2019 року перебував у складі правління. Він замінить на посаді звільненого тимчасового главу «Укрзалізниці» Желько Марчека.

Наглядова рада «Укрзалізниці» підтримала призначення Івана Юрика на посаду в. о. глави компанії. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела в компанії.

Постанова про призначення нового тимчасового глави вже передана до Кабінету міністрів. Уряд повинен затвердити його кандидатуру.

Повідомляється, що наглядова рада розглядала на пост тимчасового глави правління директора компанії з економіки та фінансів Миколу Іванініва і колишнього керівника Південно-Західної залізниці Романа Веприцького. Чому наглядова рада вирішила зупиниться на кандидатурі Юрика — не уточнюється.

Новий кандидат на пост глави «Укрзалізниці» — не нове обличчя в компанії. З червня 2018 року по червень 2019 року його входив до наглядової ради «Укрзалізниці», а з червня 2019 року перебував у складі правління компанії. До приходу в компанію Юрик працював в Міністерстві фінансів України і в Офісі з залучення та підтримки інвестицій уряду України.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 7 квітня повідомив, що виконуючий обов’язки голови правління компанії Желько Марчек буде звільнений з посади найближчим часом. За словами Кліклія, він не виправдав довіри.