В Украине 10 апреля до +21°. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине на 10 апреля будет теплой, солнечной, местами с дождем. Ночью столбики термометров в некоторых областях опустятся до +2−6°, зато днем будет 15−17° тепла.

В Киеве 10 апреля столбики термометров покажут 11−13° выше нуля, будет облачно, днем и ночью — дождь. Ночью температура опустится до +6−8°. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В центральных областях страны сохранится похожая ситуация. В Полтавской, Киевской и Черкасской областях днем воздух прогреется до +13−15°, ожидается дождь. Ночью температура опустится до +5−7°.

На севере страны будет немного теплее. В Луганской области воздух прогреется до +16−18°, а ночью ожидается до 2−4° выше нуля. Прохладно ночью будет и в Харькове, а вот днем столбики термометров покажут +17−19°. Также ожидается дождь.

В Одесской области и Крыму ночью будет +6−8°, днем — 19−21° тепла. Без дождей. В Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем будет 17−20° выше нуля, ночью — до +3−6°. Без осадков.

Похожая ситуация сохранится на западе страны. В Закарпатской области температура воздуха прогреется до 18° тепла, а ночью будет +5−7°. Во Львове ожидается до +13°.

Несмотря на второй месяц весны, в Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки. В Киеве и Киевской области в ночь на 11 и на 12 апреля температура опустится до 0−2° мороза. Сильные заморозки ожидаются 11 апреля в западных и Житомирской областях и 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях.