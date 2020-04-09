Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Заморозки в Украине на ближайшие дни прогнозируют синоптики.

В Киеве ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−2°, а ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки — на поверхности почвы и в воздухе 0−2° мороза. Заморозки прогнозируют и в Киевской области. Об этом 9 апреля сообщает украинский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, сильные заморозки ожидаются 11 апреля в западных и Житомирской областях и 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях. Прогнозируют от 0° до 5° мороза на поверхности почвы и в воздухе.

Холодно будет и ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях. Ночью 11−12 апреля столбики термометров покажут от 0° до 5° ниже нуля в южных, северных, центральных областях и на Закарпатье.

Кроме того, синоптики предупредили об опасности схода снежных лавин в украинских Карпатах. Отмечается, что 10 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Напомним, начало весны оказалось чрезвычайно теплым в Украине. Метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского обсерватории зафиксировали в марте уже семь температурных рекордов.