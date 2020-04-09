Взрыв в Москве. Фото: Коммерсант

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Ракурс

Взрыв в Москве прогремел сегодня, 9 апреля, в здании бизнес-центра «Панорама», расположенного на 2-й Брестской улице. Взрывной волной были выбиты стекла в бизнес-центре, а также пострадали около 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием. В одном из автомобилей сидел 13-летний подросток, который получил травмы в результате падения стекла.

Также медицинская помощь понадобилась женщине, которая в момент взрыва находилась на десятом этаже. По предварительным данным, взрыв произошел в бойлерной на десятом этаже бизнес-центра, пишет 360tv.

После взрыва произошел пожар на площади 5 кв. м, который удалось быстро ликвидировать.

Следует отметить, что невдалеке от бизнес-центра «Панорама» расположено здание посольства Словакии в России.

В Российском МЧС сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона во время проведения ремонтных работ.

По словам очевидцев, в здании бизнес-центра прозвучало два взрыва, но лишь после второго на землю посыпались разбитые окна. Также очевидцы утверждают, что взрывы не были громкими.

Как ранее писал «Ракурс», в российском городе Магнитогорске прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Два человека погибли. Причиной взрыва стала утечка газа.