Банковая о ссорах олигархов с главами ОГА: Конфликты мы решаем здесь, никаких угроз нет

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Коронавирус в Украине внес коррективы в деятельность власти на местах, особенно после встречи президента Владимира Зеленского с олигархами и закрепления за ними определенных областей для помощи в борьбе с COVID-19. Впоследствии СМИ сообщали о конфликтах, возникших в некоторых областях между главами облгосадминистраций и представителями крупного бизнеса. Прежде всего речь идет о Харьковской и Одесской областях. В то же время этот вопрос прокомментировали в Офисе президента.

Мы поняли, что сами не сможем справиться с этим. Мы собрали бизнес, распределили регионы. Распределили также деньги на централизованные закупки, которые мы делаем, на самолеты. Эти все полеты в Китай происходят не за деньги бюджета…, — отметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».

По его словам, олигархи «сбрасываются» на централизованные закупки и в каждом регионе действует штаб, который понимает потребности региона. Вместе с тем, недавно в Харькове возник конфликт между местным олигархом Ярославским, которого поддержал Геннадий Кернес, и главой ОГА. Подобная ситуация наблюдалась и в Одессе.

Это было неделю назад. Две недели назад ситуация там была вообще на очень высоком пике в плане нервов. Все конфликтовали. Эти конфликты мы решаем отсюда. Я сам с ними со всеми говорил, Трофимов (первый заместитель главы ОПУ — ред.) с ними говорил… Ярославский — он же был крупным бизнесменом. Он не вчера появился… Он очень ответственно подходит к тому, что мы его просим, он реально помогает… Такое время сейчас, нужна была помощь бизнеса… Я не думаю, что кто-то будет играть в свою игру с каких-то политических мотивов. Это не так, — рассказал Тимошенко.

Он также добавил, что Зеленский звонит губернаторам, если «до него доходят сигналы, что они что-то не то делают». По словам Тимошенко, на Банковой подобные проблемы пытаются решить в течение часа-двух.

Это ситуация аналогична той, которая была в 2014 году, — все помогают друг другу. Это не только крупный бизнес… это же не значит, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это вообще не так. Их задача — модерировать внутри, помогать своими менеджерами в штабах, в ОГА, — уверяет чиновник.

Он также не видит угрозы в усилении влияния олигархов в регионах.

Я просто не вижу в этом никакой угрозы. Это, по-моему, слишком преувеличено, — резюмировал представитель Банковой.

Напомним, встреча Зеленского с олигархами состоялась 16 марта в Киеве. Позже в Офисе президента сообщили, что глава государства обсудил с представителями крупного украинского бизнеса борьбу с коронавирусом, а также попросил у них помощи для преодоления эпидемии COVID-19. Речь шла о закупках и поставках партий тестов, медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств. На встречу с Зеленским пришли Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Сергей Тигипко, Александр и Алексей Ярославские, Юрий Косюк, Игорь Петрашко, Владислав Чечеткин и другие. Всего со стороны крупного бизнеса на Банковую пригласили 16 олигархов.