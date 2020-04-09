Банкова про сварки олігархів з главами ОДА: Конфлікти ми вирішуємо звідси, жодної загрози немає

https://racurs.ua/ua/n136500-bankova-pro-svarky-oligarhiv-z-glavamy-oda-konflikty-my-vyrishuiemo-zvidsy-jodnoyi-zagrozy-nemaie.html

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Коронавірус в Україні вніс корективи в діяльність влади на місцях, зокрема після зустрічі президента Володимира Зеленського з олігархами та закріплення за ними певних областей для допомоги у боротьбі з COVID-19. Згодом ЗМІ повідомляли про конфлікти, які виникли у деяких областях між очільниками облдержадміністрацій та представниками великого бізнесу. Насамперед йдеться про Харківську та Одеську області. Водночас це питання прокоментували в Офісі президента.

Ми зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з цим. Ми зібрали бізнес, розподілили регіони. Розподілили також гроші на централізовані закупки, які ми робимо, на літаки. Ці всі польоти в Китай відбуваються не за гроші бюджету…, — зазначив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, олігархи «скидаються» на централізовані закупки і в кожному регіоні діє штаб, який розуміє потреби регіону. Разом з тим, нещодавно у Харкові виник конфлікт між місцевим олігархом Ярославським, якого підтримав Геннадій Кернес, і главою ОДА. Подібна ситуація спостерігалася й в Одесі.

Це було тиждень тому. Два тижні тому ситуація там була взагалі на дуже високому піку щодо якихось нервів. Усі конфліктували. Ці конфлікти ми вирішуємо звідси. Я сам з ними з усіма говорив, Трофімов (перший заступник глави ОПУ — ред.) з ними говорив… Ярославський — він же ж був великим бізнесменом. Він не вчора з’явився… Він дуже відповідально підходить до того, що ми його просимо, він реально допомагає… Такий час зараз, потрібна була допомога бізнесу… Я не думаю, що хтось буде грати в свою гру з якихось політичних мотивів. Це не так., — розповів Тимошенко.

Він також додав, що Зеленський телефонує губернаторам, якщо «до нього доходять сигнали, що вони щось не те роблять». За словами Тимошенко, на Банковій подібні проблеми намагаються вирішити впродовж години-двох.

Це ситуація аналогічна тій, яка була в 2014 році, — усі допомагають один одному. Це ж не тільки великий бізнес… Це ж не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це взагалі не так. Їхнє завдання — модерувати всередині, допомагати своїми менеджерами в штабах, в ОДА, — запевняє чиновник.

Він також не бачить загрози у посилення впливу олігархів у регіонах.

Я просто не бачу в цьому ніякої загрози. Це, по-моєму, занадто перебільшено, — резюмував представник Банкової.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з олігархами відбулася 16 березня в Києві. Пізніше в Офісі президента повідомили, що глава держави обговорив з представниками великого українського бізнесу боротьбу з коронавірусом, а також попросив у них допомоги для подолання епідемії COVID-19. Йшлося про закупівлі та постачання партій тестів, медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів. На зустріч із Зеленським прийшли Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Олександр і Олексій Ярославські, Юрій Косюк, Ігор Петрашко, Владислав Чечоткін та інші. Всього з боку великого бізнесу до розмови було запрошено 16 олігархів.