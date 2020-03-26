Ми нічого не вимагаємо від Зеленського: Ахметов пояснив, що не заміняє владу, а допомагає боротися з пандемією, фото — Главком

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Ракурс

Рінат Ахметов пояснив, чому погодився курувати областями під час боротьби з пандемією в Україні. Він запевнив, що не замінятиме, допомагатиме місцевій владі, а йому і його «колегам» (іншим впливовим бізнесменам-олігархам — «Ракурс») нічого непотрібно взамін від президента.

Ахметов фактично підтвердив, що зголосився на прохання президента Володимира Зеленського взяти під опіку декілька областей, повідомляє УП.

Є губернатори і мери, які прагнуть зупинити епідемію в країні. Наша задача — не «підмінити» собою владу, не курирувати, а допомогти українцям, — запевнив олігарх.

Він пообіцяв закупити не менше 200 апаратів штучної вентиляції легень та інше обладнання, а також нагадав, що на минулому тижні виділив 300 млн грн на боротьбу із пандемією. Ахметов запевняє, що його допомога нічого не вартуватиме ні президенту, ні уряду.

Бізнесу нічого не потрібно. Давайте не принижувати добрі справи, — повідомив бізнесмен.

На зустрічі Зеленського з олігархами 16 березня Україна нібито була поділена залежно від сфер впливу. Глава держави попросив олігархів і великих бізнесменів взяти кураторство над областями, в яких у них є активи, щоб боротися з пандемією коронавірусу. Області нібито були поділені наступним чином:

Рінат Ахметов — Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області та Кривий Ріг;

Ігор Коломойський — Запорізька область і Волинська область разом з Палицею;

Ігор Палиця — Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область;

Віктор Пінчук — Дніпропетровська область;

Андрій Веревський — Полтавська та Кіровоградська області;

Юрій Косюк Вінницька і Черкаська області;

Андрій Ставніцер — Одеська область;

Олександр Ярославський — Харківська область.

Деякі олігархи створили паралельні влади антикризові штаби. Так зробив Ярославський в Харкові.

Пандемію COVID-19 у Луцьку стримуватиме призначений Зеленським олігарх Палиця. Він готує два спортзали, у яких розміщуватимуть хворих на коронавірус, і хоче закупити та обладнати в місті додатково тисячу ліжок, окрім базових лікарень.

Палиця, якого ЗМІ назвали раніше одним із олігархів, які за пропозицією Зеленського контролюватимуть розповсюдження пандемії в регіонах, накинувся на уряд, звинувативши керівництво Кабміну у корисливих мотивах під час змін до бюджету.