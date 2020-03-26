Мы ничего не требуем от Зеленского: Ахметов объяснил, что не заменяет власть, а помогает бороться с пандемией, фото — Главком

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Ракурс

Ринат Ахметов объяснил, почему согласился курировать области во время борьбы с пандемией в Украине. Он заверил, что не будет заменять, а намерен помогать местной власти, а ему и его «коллегам» (другим влиятельным бизнесменам-олигархам — «Ракурс») ничего не нужно взамен от президента.

Ахметов фактически подтвердил, что согласился по просьбе президента Владимира Зеленского взять под опеку несколько областей, сообщает УП.

Есть губернаторы и мэры, которые стремятся остановить эпидемию в стране. Наша задача — не «подменить» собой власть, не курировать, а помочь украинцам, — заверил олигарх.

Он пообещал закупить не менее 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование, а также напомнил, что на прошлой неделе выделил 300 млн грн на борьбу с пандемией. Ахметов уверяет, что его помощь ничего не будет стоить ни президенту, ни правительству.

Бизнесу ничего не нужно. Давайте не унижать добрые дела, — сообщил бизнесмен.

На встрече Зеленского с олигархами 16 марта Украина якобы была разделена в зависимости от сфер влияния. Глава государства попросил олигархов и крупных бизнесменов принять кураторство над областями, в которых у них есть активы, чтобы бороться с пандемией коронавируса. Области якобы были разделены следующим образом:

Ринат Ахметов — Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области и Кривой Рог;

Игорь Коломойский — Запорожская область и Волынская область вместе с Палицей;

Игорь Палица — Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область;

Виктор Пинчук — Днепропетровская область;

Андрей Веревский — Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер — Одесская область;

Александр Ярославский — Харьковская область.

Некоторые олигархи создали параллельные власти антикризисные штабы. Так сделал Ярославский в Харькове.

Пандемию COVID-19 в Луцке будет сдерживать олигарх Палица. Он готовит два спортзала, в которых будут размещать больных коронавирусом, и хочет закупить и оборудовать в городе дополнительно тысячу коек, кроме базовых больниц.

Палица уже успел набросился на правительство, обвинив руководство Кабмина в корыстных мотивах во время внесения изменений в бюджет.