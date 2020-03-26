Мы ничего не требуем от Зеленского: Ахметов объяснил, что не заменяет власть, а помогает бороться с пандемиейhttps://racurs.ua/n135792-my-nichego-ne-trebuem-ot-zelenskogo-ahmetov-obyasnil-chto-ne-zamenyaet-vlast-a-pomogaet.htmlРакурс
Ринат Ахметов объяснил, почему согласился курировать области во время борьбы с пандемией в Украине. Он заверил, что не будет заменять, а намерен помогать местной власти, а ему и его «коллегам» (другим влиятельным бизнесменам-олигархам — «Ракурс») ничего не нужно взамен от президента.
Ахметов фактически подтвердил, что согласился по просьбе президента Владимира Зеленского взять под опеку несколько областей, сообщает УП.
Есть губернаторы и мэры, которые стремятся остановить эпидемию в стране. Наша задача — не «подменить» собой власть, не курировать, а помочь украинцам, — заверил олигарх.
Он пообещал закупить не менее 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование, а также напомнил, что на прошлой неделе выделил 300 млн грн на борьбу с пандемией. Ахметов уверяет, что его помощь ничего не будет стоить ни президенту, ни правительству.
Бизнесу ничего не нужно. Давайте не унижать добрые дела, — сообщил бизнесмен.
На встрече Зеленского с олигархами 16 марта Украина якобы была разделена в зависимости от сфер влияния. Глава государства попросил олигархов и крупных бизнесменов принять кураторство над областями, в которых у них есть активы, чтобы бороться с пандемией коронавируса. Области якобы были разделены следующим образом:
Ринат Ахметов — Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области и Кривой Рог;
Игорь Коломойский — Запорожская область и Волынская область вместе с Палицей;
Игорь Палица — Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область;
Виктор Пинчук — Днепропетровская область;
Андрей Веревский — Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер — Одесская область;
Александр Ярославский — Харьковская область.
Некоторые олигархи создали параллельные власти антикризисные штабы. Так сделал Ярославский в Харькове.
Пандемию COVID-19 в Луцке будет сдерживать олигарх Палица. Он готовит два спортзала, в которых будут размещать больных коронавирусом, и хочет закупить и оборудовать в городе дополнительно тысячу коек, кроме базовых больниц.
Палица уже успел набросился на правительство, обвинив руководство Кабмина в корыстных мотивах во время внесения изменений в бюджет.