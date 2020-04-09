Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136499-v-ukrayini-zrosla-kilkist-infikovanyh-covid-19-v-lavah-zsu.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію COVID-19, знову зафіксовано в Збройних силах України.

Сьогодні в лавах армії зафіксували ще два випадки зараження. Вірус виявили у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований з попереднім діагнозом «пневмонія». Коронавірус виявили після відповідного обстеження та проведення ПЛР-тестування. Наразі стан здоров’я бійця задовільний, йому надають симптоматичне лікування. Про це 9 квітня повідомило командування Медичних сил Збройних сил України.

Також коронавірус виявили у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя Запорізької області. З кінця березня він перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких було підтверджено COVID-19. Температура тіла у бійця підвищилася 29 березня, але швидкі тести показали негативний результат. Однак результати ПЛР-тестування, які надійшли сьогодні, показали позитивний результат. Стан здоров’я хворого задовільний, він лікується вдома.

Зазначається, що на самоізоляцію відправили військових, які контактували з зараженими. У разі появи симптомів ГРЗ, їх протестують на COVID-19.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося про чотири випадки зараження коронавірусною інфекцією в лавах Збройних сил України. Жертвою COVID-19 стала жінка, котра працювала у військовій частині в Івано-Франківській області.

В ізоляції перебувають 87 військових, у 18 з них термін карантину завершується в найближчі три доби.