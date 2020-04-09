Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136499-v-ukraine-vozroslo-kolichestvo-inficirovannyh-covid-19-v-ryadah-vsu.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, снова зафиксирован в Вооруженных силах Украины.

Сегодня в рядах армии зафиксировали еще два случая заражения. Вирус обнаружили у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». Коронавирус нашли после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования. Сейчас состояние здоровья бойца удовлетворительное, ему оказывают симптоматическое лечение. Об этом 9 апреля сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Также коронавирус обнаружили у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя Запорожской области. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых подтвердили COVID-19. Температура тела у бойца повысилась 29 марта, но быстрые тесты показали отрицательный результат. Однако результаты ПЦР-тестирования, поступившие сегодня, показали положительный результат. Состояние здоровья больного удовлетворительное, он лечится дома.

Отмечается, что на самоизоляцию отправили военных, которые контактировали с зараженными. В случае появления симптомов ОРЗ, их протестуют на COVID-19.

Напомним, 7 апреля сообщалось о четырех случаях заражения коронавирусной инфекцией в рядах Вооруженных сил Украины. Жертвой COVID-19 стала женщина, которая работала в воинской части в Ивано-Франковской области.

В изоляции находятся 87 военных, в 18 из них срок карантина заканчивается в ближайшие трое суток.