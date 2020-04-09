Из зоны ЧАЭС эвакуировали людей. Фото: ЕРА

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Пожар в Чернобыле длится уже шестой день и до сих пор спасатели пытаются потушить очаги возгорания. В связи с сложившейся ситуацией на территории Чернобыльской зоны перекрыты два контрольно-пропускных пункта, а также эвакуированы граждане, проживающие в поселке Полесское.

В частности, закрыты пункты пропуска «Полесское» и «Овруч». Об этом во время брифинга 9 апреля рассказал начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский.

Он также отметил, что 9 апреля наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств.

Директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Владимир Демчук добавил, что к тушению пожара привлечены 310 человек. Также каждый день авиация ГСЧС тушит пожары с воздуха. За период с 4 апреля было сброшено около 1 тыс. тонн воды.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге добавил, что количество пожаров увеличилось из-за сухой погоды и отсутствия осадков. Из-за возгораний в столице наблюдается превышение уровня диоксина азота в воздухе, однако пожары в Чернобыле, по его словам, не привели к превышению уровня радиации. Сейчас в Киеве превышения гамма-фона не наблюдаются.

Также отмечается, что в ближайшие дни направление ветра изменится и в столице ситуация с загрязнением воздуха «несколько улучшится».

Всего, по словам представителей ГСЧС, на территории Киева и области ежедневно фиксируется около 100 пожаров, а по всей Украине в природных экосистемах ежедневно происходит около 800 возгораний. По сравнению с предыдущим годом, количество пожаров увеличилось на 23%.

Напомним, ранее ученые провели исследование, которое показало, что пожар в Чернобыле не повлияет на радиационную ситуацию в Киеве.