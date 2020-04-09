ВВП Украины упадет из-за эпидемии

https://racurs.ua/n136497-posledstviya-epidemii-vsemirnyy-bank-prognoziruet-padenie-vvp-ukrainy.html

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Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в этом году упадет на 3,5%.

Причиной этого станет замедление украинской экономики из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на обновленный прогноз Всемирного банка.

Отмечается, что этот прогноз характеризуется высокой неопределенностью, поскольку опирается на предположение об угасании эпидемии коронавируса во второй половине этого года.

Также Всемирный банк прогнозирует, что инфляция в Украине в этом году вырастет до 8,9%, дефицит госбюджета достигнет показателя в 4,9% от ВВП, уровень госдолга — вырастет до 59% от ВВП.

В то же время реальные доходы населения уменьшатся на 4%.

Ожидается, что среди факторов, которые наиболее негативно повлияют на украинскую экономику в этом году, будут падение мировых цен на экспортную продукцию и снижение экономической активности в Польше и других странах ЕС.

Напомним, Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что пик коронавируса в Европе еще не достигнут.