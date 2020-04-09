ВВП України впаде через епідемію

https://racurs.ua/ua/n136497-naslidky-epidemiyi-svitovyy-bank-ochikuie-padinnya-vvp-ukrayiny.html

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Світовий банк очікує, що ВВП України в цьому році впаде на 3,5%.

Причиною цього стане уповільнення української економіки через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє телеканал «Прямий» з посиланням на оновлений прогноз Світового банку.

Зазначається, що цей прогноз характеризується високою невизначеністю, оскільки опирається на припущення про згасання епідемії коронавірусу в другій половині цього року.

Також Світовий банк прогнозує, що інфляція в Україні в цьому році зросте до 8,9%, дефіцит держбюджету досягне показника у 4,9% від ВВП, рівень держборгу — зросте до 59% від ВВП.

Водночас реальні доходи населення зменшаться на 4%.

Очікується, що серед факторів, які найбільш негативно вплинуть на українську економіку в цьому році, будуть падіння світових цін на експортну продукцію та зниження економічної активності в Польщі та інших країнах ЄС.

Нагадаємо, Європейський центр з контролю та профілактики захворювань вважає, що піку коронавірусу в Європі ще не досягнуто.