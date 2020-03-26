Последствия взрыва, фото: «Подъём»

https://racurs.ua/n135832-v-rossii-proizoshel-vzryv-v-mnogokvartirnom-dome-est-pogibshie-foto-video.html

Ракурс

В России в городе Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме погибли по меньшей мере два человека.

Причиной инцидента, вероятно, стал взрыв газа, который привел к пожару, охватившему несколько этажей. Однако официальной причины взрыва пока нет, сообщает «Телеканал 360°".

Погибли женщина и 14-летний подросток, двухлетний ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

Российские спасатели заявляют, что удалось спасти 31 человека и локализовать пожар. Отмечается, что взрыв не разрушил несущие конструкции здания.

По информации российских СМИ, мэр города Сергей Бердников сообщил, что в квартире, где был эпицентр взрыва, устанавливали натяжной потолок, поэтому мог взорваться баллон с газом.

Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщают очевидцы. Несколько этажей охвачены огнем pic.twitter.com/1PezG5XibG — Телеканал 360° (@360tv) March 26, 2020

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске также произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Тогда погибли 39 человек, среди них женщина, которую сначала считали гражданкой Украины.