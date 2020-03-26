Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия взрыва, фото: «Подъём»

В России произошел взрыв в многоквартирном доме, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2020, 21:06
999

В России в городе Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме погибли по меньшей мере два человека.

Причиной инцидента, вероятно, стал взрыв газа, который привел к пожару, охватившему несколько этажей. Однако официальной причины взрыва пока нет, сообщает «Телеканал 360°".

Погибли женщина и 14-летний подросток, двухлетний ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

Российские спасатели заявляют, что удалось спасти 31 человека и локализовать пожар. Отмечается, что взрыв не разрушил несущие конструкции здания.

По информации российских СМИ, мэр города Сергей Бердников сообщил, что в квартире, где был эпицентр взрыва, устанавливали натяжной потолок, поэтому мог взорваться баллон с газом.

Последствия взрыва, фото: «Подъём»

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске также произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Тогда погибли 39 человек, среди них женщина, которую сначала считали гражданкой Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше