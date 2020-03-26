Наслідки вибуху, фото: «Подъём»

https://racurs.ua/ua/n135832-u-rosiyi-dvoie-ludey-zagynuly-v-rezultati-vybuhu-v-bagatokvartyrnomu-budynku-foto-video.html

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У Росії в місті Магнітогорську в результаті вибуху в житловому будинку загинули щонайменше двоє людей.

Причиною інциденту, ймовірно, став вибух газу, який призвів до пожежі, котра охопила кілька поверхів. Проте офіційної причини вибуху наразі немає, повідомляє «Телеканал 360°".

Загинули жінка та 14-річний підліток, дворічна дитина перебуває у дуже важкому стані.

Російські рятувальники заявляють, що вдалося врятувати 31 людину та локалізувати пожежу. Зазначається, що вибух не зруйнував несучі конструкції будівлі.

За інформацією російських ЗМІ, мер міста Сергій Бердніков повідомив, що в квартирі, де був епіцентр вибуху, встановлювали натяжну стелю, тож міг вибухнути балон з газом.

Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщают очевидцы. Несколько этажей охвачены огнем pic.twitter.com/1PezG5XibG — Телеканал 360° (@360tv) March 26, 2020

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року року в Магнітогорську також стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Тоді загинули 39 осіб, серед них жінка, яку спочатку вважали громадянкою України.