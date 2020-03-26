Микола Гавриленко, фото: MY.UA

https://racurs.ua/ua/n135831-porushennya-karantynu-schodo-golovy-ukrtransnafty-rozpochate-kryminalne-provadjennya-zmi.html

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Кримінальне провадження за фактом порушення карантину і можливого зараження коронавірусом SARS-CoV-2 розпочате щодо генерального директора акціонерного товариства «Укртранснафта» Миколи Гавриленка.

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Про це з посилання на інформовані джерела повідомляє видання «Обозреватель».

За словами джерел видання, Гавриленко, звертаючись у клініку «Оберіг» не повідомив медичним працівникам про наявність у нього підтвердженого діагнозу коронавірусу, що є порушенням правил дотримання карантину.

Зазначається, що провадження розпочате за ч. 1 ст. 130 Кримінального кодексу «Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби». За це правопорушення законодавство передбачає арешт на строк до трьох місяців, обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що приватна столична клініка Eurolab могла приховати від санітарних служб результати чотирьох позитивних тестів на коронавірус, які здали українці після відвідин французького курорту Куршевель.